РИАМО - 28 янв. Суд признал законными решение и предписание Московского областного управления ФАС России в деле о нарушении АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» закона о закупках, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Ранее в УФАС Подмосковья поступила жалоба ООО Компания «Интегратор» на бездействие АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (заказчик) при проведении открытого электронного конкурса на строительно-монтажные работы по реконструкции испытательных помещений.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО Компания «Интегратор» обоснованной и выдало заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения. Не согласившись с указанными решением и предписанием, заказчик обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.