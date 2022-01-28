РИАМО - 28 янв. Новый формат работы с пациентами запустили в столичных медучреждениях. Теперь горожане, у которых проявились симптомы ОРВИ, могут получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный, сообщает московский оперштаб по ситуации с коронавируса.

Записаться на аудиоконсультацию можно онлайн, заполнив специальную форму.

Заявки принимаются от совершеннолетних москвичей с симптомами простудных заболеваний. При регистрации требуется указать ФИО, дату рождения, номер полиса ОМС, СНИЛС, адрес и контакты. Галочкой можно отметить необходимость открытия больничного листа.

После обработки заявки с пациентом свяжется врач, он проведет консультацию, выпишет рецепт и откроет больничный на 7 дней. Закрытие листа проводится в том же режиме. Документ отобразится электронной медкарте и будет направлен работодателю автоматически.

Кроме того, москвичи могут лично прийти в свою поликлинику без записи, а также вызвать врача на дом по телефону 122.

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