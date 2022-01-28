РИАМО - 28 янв. В столице специалисты провели благоустройство территорий 35 поликлиник. На объектах создали подходящие условия для маломобильных граждан и родителей с детьми, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые отремонтированы в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. Привели в порядок пространства около 19 детских, 15 взрослых и одной поликлиники смешанного типа», – отметил Бирюков.

По его словам, рядом с учреждениями были созданы комфортные условия для ожидания. Если на месте проведения работ было достаточно свободного пространства, там обустраивали места для отдыха и прогулок. В частности, для посетителей поликлиник были установлены 48 навесов, под которыми посетители могут оставить детские коляски, велосипеды и самокаты.

Кроме того, территории рядом с объектами здравоохранения разделили на несколько зон: для движения транспорта и пешеходов, а также решения хозяйственных задач. Кроме того, были обустроены условия для маломобильных граждан. С 2020 года было создано 10 зон для проведения тихого отдыха с лавочками, а возле детских медучреждений открыли 15 игровых площадок.

Также благоустроили главные и второстепенные входы на территории медицинских учреждений. Там пояились 93 стелы с информацией о поликлиниках и графиках их работы.

«Особое внимание уделили освещению пространств, в общей сложности установили около 480 современных фонарей со светодиодными лампами. В соответствии с требованиями безопасности по периметру территорий заменили или поставили более 8,3 тыс. м ограждения, смонтировали 149 шлагбаумов или ворот», – добавил заммэра.

В рамках озеленения территорий рядом с поликлиниками были высажены более 740 деревьев и около 3,4 тыс. кустарников.