РИАМО - 28 янв. В столичной подземке продолжается строительство станции «Пыхтино», которая расположена на «желтой» ветке. Строительная готовность данного объекта составляет 31%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На участке продления Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта «Внуково» ведется активное строительство двух станций. Общая строительная готовность станции «Пыхтино» на сегодняшний день превысила 30%, а устройство монолитных конструкций станционного комплекса выполнено на 63%», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также на «желтой» ветке полным ходом идет строительство станции «Внуково». Там больше чем на 50% выполнили разработку грунта, сейчас специалисты осуществляют монолитные работы. Строительная готовность станции «Внуково» равна 14%.

Бочкарев также добавил, что к концу подходят работы по проходке тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка». Готовность этих работ составляет 91%.

«Тоннелепроходческому щиту осталось пройти отрезок протяженностью около 200 метров», – отметил заммэра.

По его словам, левый тоннель между этими станциями уже готов. Бочкарев подчеркнул, что в текущем месяце началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Внуково».

После ввода нового участка Калининско-Солнцевской линии улучшится транспортная доступность ТиНАО Москвы, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

Утверждена проектная документация по строительству метро в аэропорту Внуково>>