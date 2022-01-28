РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. В прошлом году более 55 тыс. обращений жителей Балашихи обработали в муниципальном Центре управления регионом по различным направлениям, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

27 января Юров провел совещание по вопросам качественной отработки обращений жителей.

«Работа муниципального сегмента Центра управления регионом позволяет нам не только своевременно реагировать, но и улучшать комфорт жизни в округе, понимать, где необходимо скорректировать свою работу. Внимание к этому вопросу со стороны правительства еще раз подчеркивает сегодняшний слоган обращения губернатора - «Подмосковье - власть для людей», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в прошлом году специалистами муниципального ЦУР было отработано более 55 тыс. сообщений от 9 886 граждан по различным направлениям.

«99% были решены, по остальным продолжается работа. Ни одно сообщение мы не оставим без внимания», - заключил Юров.