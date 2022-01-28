РИАМО - 28 янв. В декабре прошлого года на МЦД-1 от Белорусского до Савеловского вокзала в Москве ввели реверсивное движение. Эта временная мера необходима для подготовки железнодорожной инфраструктуры к запуску МЦД-4, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Без ввода изменений центральный участок диаметра пришлось бы закрыть, а стройка растянулась бы на несколько лет. Сейчас реверсивное движение позволят провести все необходимые работы. Планируется расширить с 2 до 4 путей участок от Беговой до Савеловской, обновить инфраструктуру, установить шумозащитные экраны на протяжении 4 км.

Для того, чтобы реверсивное движение не доставляло дискомфорта пассажирам, на участке были введены дополнительные изменения. Например, участок реверсивного движения можно объехать на метро – от станции «Белорусская» до «Савеловской». За возврат на МЦД не нужно будет платить повторно.

Ранее поезда отправлялись с 12-15 путей, сейчас обе крайние платформы и старый мост закрыты. Сейчас в сторону Лобни посадка производится с 12-го пути, в сторону Одинцова – с 1 по 12-й.

С 12-го пути поезда уходят поочередно в Одинцово и в Лобню. Чтобы не перепутать, необходимо следить за расписанием и проверять информацию на табло головного вагона перед посадкой. Ближний к вокзалу павильон у 12-го пути теперь работает и на вход, и на выход.

Вход на все платформы осуществляется через турникеты, а между 9-м и 10-м путями установлены валидаторы, через них можно открыть и закрыть поездку. Если пассажир перепутал платформы и уже оплатил проезд, он может бесплатно перейти между платформами по карте «Тройка», для этого ее нужно приложить к валидатору на вход и выход. Пассажирам поездов, прибывающих на 11-й путь, напоминают, что после высадки выходить нужно через турникетный павильон.