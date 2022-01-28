РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В подмосковном Подольске детский сад на улице Колхозная планируют ввести в эксплуатацию в августе, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Пестов проинспектировал недостроенный детский сад на Колхозной улице, брошенный ранее инвестором и принятый в целях завершения работ в муниципальную собственность. Его строительство возобновили в конце 2021 года при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Этому предшествовали проведенные стройкомитетом администрации округа согласия Минстроя области работы по перепроектированию и актуализации технических условий.

«Ближайшая задача – обеспечить объект постоянным теплом. Многое, в том числе ранее выполненные фасадные работы, ввиду допущенного инвестором длительного перерыва в строительстве приходится переделывать», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

График работ предполагает ввод этого дошкольного образовательного учреждения в эксплуатацию в августе текущего года.

Пестов добавил, что компания «Триумф» никогда не подводила власти округа, выступая подрядчиком по строительству социальных объектов. Он выразил уверенность, что детский сад достроят в срок и качественно.