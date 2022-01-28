РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Сотрудники ГИБДД проверяют пассажирский автотранспорт на территории подмосковных Балашихи и Реутова, рейды завершатся 30 января, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».
роверка проводится на маршрутах осуществления пассажирских перевозок. Операция направлена на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте и пресечение административных правонарушений водителями, юридическими и должностными лицами автотранспортных предприятий.
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» просит жителей сообщать обо всех нарушениях, допущенных на пассажирском автотранспорте, по телефонам: 8(495)521-99-02, 8(495)522-54-35.
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