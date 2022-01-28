РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Сотрудники ГИБДД проверяют пассажирский автотранспорт на территории подмосковных Балашихи и Реутова, рейды завершатся 30 января, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Отделом ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с 25 по 30 января 2022 года на территории городских округов Балашиха и Реутов проводится оперативно-профилактическая операция «Автобус», – говорится в сообщении.

роверка проводится на маршрутах осуществления пассажирских перевозок. Операция направлена на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте и пресечение административных правонарушений водителями, юридическими и должностными лицами автотранспортных предприятий.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» просит жителей сообщать обо всех нарушениях, допущенных на пассажирском автотранспорте, по телефонам: 8(495)521-99-02, 8(495)522-54-35.