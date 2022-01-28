РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В ЦТ ГТО «Заречье» Подольска прошел I этап зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов округа, в нем приняли участие шесть коллективов, сообщают организаторы соревнований.

Мероприятие прошло 27 января. В нем приняли участие сотрудники МБУ УСЦ «Юность», МБУ ФСК «Заречье», МБУ стадион «Весна» , МУ «СШ» Весна», МБУ СОЦ «Темп» и МБУ СК «Ирида». На празднике царила дружеская спортивная атмосфера.

В программу фестиваля вошли такие состязания, как сгибание и разгибание в упоре лежа на полу, подтягивания из виса лежа на низкой перекладине(женщины), подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг (мужчины) и ряд других.

Команды, занявшие 1-3 места, наградят кубками, медалями и грамотами председателя комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа.

По итогам фестиваля определят команду для участия во II этапе зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) Московской области.

В личном зачете среди женщин стала Марина Гаршина из команды МБУ СК «Ирида» с результатом 276 очков. Среди мужчин лучшим стал Владимир Минкин из команды МБУ УСУ «Юность», который набрал 266 очков.