РИАМО - 28 янв. В Москве проводят дезинфекцию поверхностей в городском транспорте каждые два часа. Эти нормы действуют с начала пандемии коронавируса, сообщила в пятницу журналистам заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Анна Лапушкина.

«Мы пересмотрели регламенты еще в самом начале пандемии, и теперь каждые 2 часа мы дезинфицируем все поверхности в городском транспорте», - рассказала Лапушкина.

По ее словам, в период пандемии в городе продолжают активно мыть и дезинфицировать все поверхности городского транспорта. Эти меры были признаны одними из самых эффективных Всемирной организацией здравоохранения.

Кроме того, пассажиры в московском транспорте обязаны носить маску. За неисполнения этого правила предусмотрен штраф.

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