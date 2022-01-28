РИАМО - 28 янв. График движения нескольких пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги изменится в феврале в связи с модернизацией объектов энергообеспечения на станции Щелково, сообщается на сайте МЖД.

В связи с проведение работ 1-7 и 11-17 февраля с 00:05 до 05:30, 7-10 и 17-27 февраля с 22:30 до 02:30 у нескольких электричек, курсирующих между Москвой и станциями Монино, Щелково и Пушкино, изменится время отправления и прибытия.

Электропоезд №7286 отправлением из Москвы в Монино в 22:30 выведен из расписания 7-9 и 17-27 февраля.

МЖД рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с изменением графика поездов и учитывать его при планировании поездок. Узнать изменения в графике можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».