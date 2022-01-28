РИАМО - 28 янв. В Москве в течение дня будет идти сильный снегопад. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, по возможности лучше пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Дорожное движение может быть осложнено на центральных улицах Москвы и участках с подъемами – эстакадах и мостах. Там высок риск образования гололедицы.

Кроме того, на замедление трафика могут повлиять автомобильные аварии и вынужденная необходимость сохранять низкую скорость.

Чтобы не препятствовать специалистам коммунальных служб быстрее убирать снег с улиц города, автомобилистов просят в течение дня для поездок по столице пользоваться общественным транспортом.

Если же отказаться от личного авто нельзя, следует держать безопасную дистанцию от впереди едущих автомобилей, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться от ситуации на дороге.