РИАМО - 28 янв. На 50% было увеличено число контролеров для поверки масок у пассажиров в столичном общественном транспорте, сообщила заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Анна Лапушкина.

«Сейчас на 50% увеличен штат сотрудников, которые проверяют ношение масок. <…> За ношением масок в городском транспорте ежедневно следит (почти - ред.) 700 контролеров», - рассказала Лапушкина.

По ее словам, за прошедший месяц зафиксировали 7 тыс. человек, которые пренебрегли требованиями о ношении масок в поездах и на перронах.

«В московском метро, если говорить о статистике, то заходят в масках 99% пассажиров, и только 90% носят маску дальше в вагоне и на перроне. В связи с этим мы усилили контроль именно в вагонах и на перронах», - добавила Лапушкина.

Она отметила, что контроль усилен не только в подземке, но и на МЦК, МЦД и наземном транспорте. Ситуация, связанная с пандемией коронавируса, в столице остается напряженной.

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