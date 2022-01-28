РИАМО - 28 янв. Московское областное УФАС России признало должностных лиц филиала ПАО «Россети Московский регион» Северные электрические сети виновными в нарушении сроков подключения к электросетям. Жалобу в антимонопольное ведомство направил житель городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба УФАС по региону.
Должностные лица не осуществили должный контроль за выполнением технологического присоединения энергопринимающих устройств в установленный срок. В результате было допущено несоблюдение порядка подключения к электросетям.
Антимонопольное ведомство признало нарушителей виновными и наложило на них штраф в размере 20 тыс. рублей. Ранее Московское областное УФАС России уже штрафовало ПАО «Россети Московский регион» за нарушение сроков мероприятий по технологическому присоединению. Тогда организацию оштрафовали на 600 тыс. рублей.
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