РИАМО - 28 янв. Московское областное УФАС России признало должностных лиц филиала ПАО «Россети Московский регион» Северные электрические сети виновными в нарушении сроков подключения к электросетям. Жалобу в антимонопольное ведомство направил житель городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба УФАС по региону.

Должностные лица не осуществили должный контроль за выполнением технологического присоединения энергопринимающих устройств в установленный срок. В результате было допущено несоблюдение порядка подключения к электросетям.

Антимонопольное ведомство признало нарушителей виновными и наложило на них штраф в размере 20 тыс. рублей. Ранее Московское областное УФАС России уже штрафовало ПАО «Россети Московский регион» за нарушение сроков мероприятий по технологическому присоединению. Тогда организацию оштрафовали на 600 тыс. рублей.