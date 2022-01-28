РИАМО - 28 янв. Пять ресторанов в Центральном округе столицы могут закрыть на срок до 90 суток за нарушения санитарно-эпидемиологических мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.

Проверки состоялись в заведениях Pino, Pinch, Loro, Koji и Lucky Izakaya Bar.

«Сотрудники находились на территории ресторанов без средств индивидуальной защиты. Также были отмечены случаи ношения масок на подбородке, что является нарушением. Небольшие помещения ресторанов были переполнены людьми», — отметил Поплавский.

Обеденные столы были размещены на расстоянии менее 1,5 м между посадочными местами. Кроме того, в заведениях не проводили термометрию на входе, добавил инспектор ОАТИ.

Ресторанам грозят административные штрафы в размере 300 тыс. рублей. Если будут установлены факты причинения вреда здоровью человека, то до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.