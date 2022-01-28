РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. В подмосковной Балашихе пропал 51-летний Рустам Ганиев, его разыскивают с 18 января, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 51-летний Рустам Накипович Ганиев, городской округ Балашиха, Московская область - Тверская область. 18 января 2022 года он уехал на автомобиле Hyundai Solaris в неизвестном направлении», – отмечается в сообщении.

Рост мужчины составляет 170 см, он худощавого телосложения. Волосы седые и карие глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном, серый свитер, черные ботинки или кроссовки.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.