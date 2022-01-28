РИАМО - 28 янв. После введения изменений в сервис «Библиотеки Москвы» его опробовало более тысячи пользователей, а количество начисленных баллов в проекте «Активный гражданин» превысило 64 тыс., сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Правительство Москвы ведет системную работу по совершенствованию сервиса «Библиотеки Москвы», чтобы сделать его удобнее и интереснее для пользователей. Важным этапом в развитии проекта стала коллаборация с «Активным гражданином», благодаря которой пользователи теперь могут получать баллы за любовь к книгам», — сказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Самые начитанные пользователи теперь смогут обменять баллы на билеты в музеи и кино, сувениры, а также сделать доброе дело, поддержав социальные НКО и их подопечных. Баллы можно обменять на любые поощрения в магазине проекта «Активный гражданин». Также баллами можно пополнить транспортную карту «Тройка» или пожертвовать на благотворительность.

За каждую забронированную книгу на сервисе и после ее получения в библиотеке читателю начисляется 30 баллов. Всего за месяц можно получить не более 150 баллов.

Баллы пользователь получит, если зарегистрирован на сервисе, но пользоваться сервисом могут и те, кто оформил единый читательский билет.​