РИАМО - 28 янв. Завершилась работа московского проекта «Бизнес-уик-энд», обучение в котором прошли 350 команд. Выпускники проекта смогли привлечь 30 млн рублей инвестиций, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Проект стал завершающим этапом для тех, кто уже прошел преакселерационную и акселерационную программы. Ученики провели на занятиях 22 недели.

«Во время акселератора предприниматели дорабатывали и улучшали показатели своих проектов, чтобы презентовать их инвесторам. Обучение прошли более 350 команд, которые насчитывали почти 850 участников. Они смогли заметно увеличить доходность и привлечь около 30 млн рублей инвестиций», — сообщила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Принять участие в отраслевом акселераторе могли жители столицы в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый участник должен был заниматься бизнесом, а также иметь наработанную базу клиентов и продажи.

В течение своего обучения участники акселератора должны были развивать проекты и подготавливать презентацию. В этом им помогали эксперты.

«На старте каждый из участников получил детальный аудит проекта и дорожную карту по его развитию. После длительной и интенсивной работы вместе с менторами и наставниками, предприниматели презентовали свои проекты экспертам и инвесторам», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, 4 команды были награждены призами от организаторов проекта.