РИАМО - 28 янв. На станциях МЦК каждый 2 часа все поверхности обрабатываются дезинфицирующим средством. Это одна из мер профилактики распространения коронавируса, сообщил заместитель начальника Московской дирекции пассажирских обустройств Московской железной дороги Евгений Рабчук.

«На МЦК находится большая инфраструктура. Соответственно на этой инфраструктуре производится обработка, дезинфекция всех поверхностей. Каждые два часа обрабатываются кассовые зоны, ручки при входе, билето-печатающие аппараты, турникетная линейка, лифтовая зона, поверхности эскалаторов», - рассказал Рабчук.

Он добавил, что в ночные часы, когда заканчивается пассажирское сообщение, производится генеральная уборка помещений.

Кроме того, на МЦК действует масочный режим. Если у пассажира нет с собой маски, он может приобрести ее в кассе.