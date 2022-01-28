РИАМО - 28 янв. Депутаты Госдумы РФ на заседании 26 января обсудили вопрос повышения стипендии студентам. Предложение озвучил один из авторов инициативы Сергей Миронов, сообщает Nation News.

«Разве можно сегодня прожить на максимальную стипендию в 3 тысячи рублей? Помимо увеличения стипендии, мы предлагаем закрепить в законодательстве положение о том, что стипендия — это денежная выплата для поддержания достойного уровня жизни студентов в период обучения в вузе», – заявил Миронов.

Он подчеркнул, что стипендия не должна быть меньше прожиточного минимума.

Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб согласилась, что выплачиваемые сейчас 3 тыс. рублей – очень маленькая сумма. Но бюджет на текущий год уже сформирован и найти деньги на реализацию инициативы будет непросто.

«Необходимо все внимательно просчитать. Бюджет уже сформирован, поэтому поздно рассматривать подобное предложение, только если с учетом корректировки указанного бюджета», – отметила Бессараб.

Тем не менее, депутат подчеркнула, что помогать студентам необходимо, поскольку это даст молодым людям возможность получить специальность и расти дальше по карьерной лестнице.