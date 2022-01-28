РИАМО - 28 янв. До конца учебного года в столице определят лучших учителей, воспитателей, педагогов-психологов, дефектологов и педагогов-дебютантов в рамках конкурса «Педагоги года Москвы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Конкурс включает в себя 5 треков: «Учитель года Москвы», «Воспитатель года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», «Дефектолог года Москвы» и «Педагогический старт».

«Одна из приоритетных задач столичного образования — дать возможность каждому ребенку учиться у лучших педагогов, именно поэтому мы помогаем московским учителям расти профессионально, повышать свою квалификацию, в том числе за счет участия в профессиональных соревнованиях», — отметил заместитель главы департамента образования и науки города Илья Новокрещенов.

Он добавил, что для педагогов система таких конкурсов является прекрасная возможность пообщаться с коллегами, поделиться успешным опытом, познакомиться с передовыми методиками и интересными формами работы.

В 2022 году конкурс проводится в индивидуальной форме и уже начался прием заявок в номинации «Учитель года Москвы». Отбор пройдет в четыре этапа, в первом в борьбе столкнутся до 600 столичных педагогов. Они подготовят медиавизитку на тему «Я – московский учитель» и видеозапись части урока.

Уже на втором этапе участники поделятся своими находками в педагогике. В рамках третьего этапа участники будут проводить мастер-класс, примут участие в педагогическом совете и пресс-конференции.

В финале определят 6 призеров, которых будет ждать классный час и разговор с руководителем департамента образования и науки Москвы. В мае на суперфинале определят победителя, который отправится в Тюмень представлять столицу на конкурсе «Учитель года России».