РИАМО - 28 янв. В 2021 году по программе «Мой район» в Москве были открыты 4 площадки нового формата для выгула собак. Еще 14 новых площадок появится в городе в 2022 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве 1,2 млн семей имеют собаку. При этом у 63% владельцев нет возможности выгуливать своего питомца на площадках в шаговой доступности. Всего в столице для выгула и тренировки собак имеется 688 общедоступных площадок.

«Почему так сложилось, вполне объяснимо. В большинстве московских дворов и небольших парках просто нет места для размещения собачьих площадок. Еще одна проблема – устаревшая и некомфортная инфраструктура. Маленькие площадки часто так перегружены снарядами для тренировок, что на них и разбежаться негде», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, в рамках программы «Мой район» был реализован пилотный проект по разработке концепции площадок нового формата. Концепты площадок создавались вместе с экспертами Российской кинологической федерации, а затем обсуждались на встречах с местными жителями.

В результате были открыты 4 площадки нового формата в Ясеневе, Северном Медведкове, Можайском и Лосиноостровском районах Москвы. Новые площадки занимают от 5 до 30 соток. На них имеется зеленый газон с грунтовыми или мощеными дорожками. В то время, как маленькие площадки не перегружают снарядами для тренировок, площадки большего размера оснащают всем необходимым инвентарем.

Так, в тренировочной зоне малой площадки в районе Ясенево установлены лестница, барьер и кольцо. Владельцы питомцев могут отдохнуть на лавочках, одна из которых – под навесом. На 15 сотках большой площадки в Лосиноостровском районе разместили полный набор тренажеров для дрессировки.

«Впереди – очередной летний сезон благоустройства. В предварительных планах на 2022 г. – создание 14 новых и благоустройство свыше 50 существующих собачьих площадок во всех округах Москвы», – отметил Собянин.

Для обсуждения будущих площадок был дан старт новому проекту «Питомцы в Москве», в рамках которого своим мнением о формате площадок смогут поделиться владельцы собак, профессиональные кинологи и местные жители.