РИАМО - 28 янв. Участок Юго-Восточной хорды от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная в столице готов на 27%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На третьем участке Юго-Восточной хорды проектом предполагается строительство дорог общей протяженностью 10,4 км. Завершить работы на ЮВХ-3 планируется к концу следующего года», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в рамках проекта на пересечении Юго-Восточной хорды и Волгоградского проспекта сейчас идет строительство 5 эстакад.

«Уже возведены 40 из 44 запланированных опор 1,5-километровой эстакады основного хода от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная. Кроме того, параллельно ведется сборка и надвижка пролетных строений, уже смонтировано 4 810 тонн металлоконструкций», – отметил глава столичного Стройкомплекса.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что на эстакаде левоповоротного съезда с ЮВХ на Волгоградский проспект в сторону области уже завершили 12 опор из 16. Кроме того, рабочие ведут монтаж пролетов. Протяженность участка составляет более полукилометра.

«В рамках строительства левоповоротного съезда с Волгоградского проспекта на основной ход ЮВХ по направлению к Каширскому шоссе построено 14 опор эстакады из 15. На съезде с основного хода ЮВХ в сторону Рязанского проспекта завершены 8 опор из 10», – отметил Кравцов, добавив, что на всем участке более чем наполовину завершены работы по переустройству кабельных линий.

Создание системы хордовых магистралей является ключевым проектом развития дорожно-транспортного каркаса Москвы. Хорды соединят периферийные районы города напрямую. Кроме того, они уменьшат общую нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов, МКАД и Третьего транспортного кольца.