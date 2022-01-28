РИАМО - 28 янв. В городском округе Балашиха произошел пожар в частном доме, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возникшем пожаре поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 05:30 утра в пятницу.

По предварительным данным, пожар произошел в доме в СНТ «Забота». На тушение возгорания направили 15 человек и 4 единицы техники. Дальнейшая информация о произошедшем уточняется.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 22 техногенных пожара. К их тушению были привлечены 203 человека и 58 единиц техники.