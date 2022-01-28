РИАМО - 28 янв. Москва в 2021 году реализовала на земельно-имущественных торгах более 11,6 тыс. объектов недвижимости. Это более чем в 1,5 раза превышает показатели 2020-го, когда прошло 7,1 тыс. торгов, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2021 году город реализовал на открытых торгах более 11,6 тыс. объектов городского имущества на общую сумму 74,6 млрд руб. Больше всего состоялось торгов по продаже машино-мест – 6,5 тыс., городских квартир – 2,8 тыс. и нежилых помещений – около тысячи», — сказал Ефимов.

В прошлом году город реализовал 1558 нежилых помещений, 563 из них сдали в аренду. Больше всего нежилых помещений и зданий арендовали на юге столицы (79), востоке (77), и в центре (70).

Москва также реализовала более 6,5 тыс. парковочных мест. Это на 4 тыс. больше, чем в 2020 году. Больше всего машино-мест было предложено на северо-западе и востоке города.