РИАМО - 28 янв. В деревне Ивашево Дмитровского округа сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие. В ходе рейда были выявлены мигранты, незаконно работающие на территории страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители посетили складской комплекс, находящийся в деревне, и проверили документы у 22 приезжих работников.

«За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России в отношении 6 мигрантов составлены административные протоколы по статьям 18.10 КоАП РФ», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что каждый из нарушителей миграционного законодательства был оштрафован на 5 тыс. рублей с последующим выдворением из России.