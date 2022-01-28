РИАМО - 28 янв. Птенец краснокнижного розового пеликана появился на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Яйцо находилось в инкубаторе свыше месяца, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«У нас живут четыре представителя редкого вида, не считая птенца: размножающаяся пара в Московском зоопарке и еще две молодые птицы в центре воспроизводства редких видов. Мы планируем расширить колонию в центре, где для пеликанов созданы комфортные условия: в их распоряжении находится целое озеро, скоро будет достроен новый зимний комплекс», — сказала директор столичного зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, в зоопарке скрытных по натуре птиц не будут беспокоить посторонние шумы и внимание множества людей.

Самца и самку, которые содержатся в основной экспозиции в столице, переместить под Волоколамск уже не получится, потому что переезд станет для них серьезным стрессом: пара могла бы уже больше никогда не дать потомство. Для маленького птенца разрыв с семьей и дорога в новый дом тоже дались бы непросто. Поэтому орнитологи сразу решили забрать яйцо у родителей и отвезти его в центр воспроизводства, где поместили в инкубатор.

Яйцо перевозилось в спецконтейнере, который работает на аккумуляторной батарее и обеспечивает надежную термоизоляцию. Позже яйцо поместили в инкубатор, в котором оно провело порядка 35 дней при температуре от 37,3 до 37,5 градуса с влажностью около 60%.

Птенец пеликана вылупился из яица точно в срок. После появления орнитологи взвесили малыша, чтобы убедиться, что птица здорова. Птенец весит около 100 граммов.

Первой пищей малышка стало филе корюшки. Уже через неделю от сможет съесть кусочки тушки рыбки, а через две сможет заглотить корюшку целиком. На пятый день после вылупления птенцы покрываются черным пухом, а кожа их темнеет. Только через месяц начнут появляться перья. К третьему году жизни, после нескольких линек, пеликан обзаведется характерным розовым оперением.

Розовые пеликаны достаточные крупные птицы. Длина тела варьируется от 148 до 175 см, а вес — от 5 до 15 кг. У него длинная шея и огромный клюв. Все это позволяет птице с легкостью ловить рыбу во время плавания на поверхности воды.