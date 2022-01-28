РИАМО - 28 янв. Соки и газировка могут подорожать в России уже в феврале. Coca-Сola, PepsiCo и «Сады Придонья» планируют поднять цену на свои напитки на 7-8%, «Шишкин лес» и «Якобс» — на 20–25%, пишет в пятницу газета «Известия».

О подорожании напитков осведомлены торговая сеть «Верный» и компания «Утконос онлайн». Ритейлеры пока не согласовали повышение цен. Всего в списке свыше 60 позиций.

Сoca-Сola назначила обновление цен на ряд товаров на 1 февраля. В их числе соки «Добрый», Rich, газировка Coca-Cola, Fanta и Schweppes. Компания называет в качестве причины подорожание сырья, топлива, упаковки. В сети «Верный» уточнили, что повышение закупочной цены данный поставщик проводит ежегодно, в прошлом году – на 4-7%.

PepsiCo планирует изменить цены с 17 февраля. Список достаточно большой, в него входят соки и нектары «Любимый» и «Фруктовый сад», J7, чай Lipton, газировка Pepsi, вода «Аква Минерале». На решение компании повлияла инфляция, тарифы, увеличение расходов на палеты, упаковку и топливо.

С 14 февраля подорожает продукция производителя «Шишкин лес». Из-за ввода обязательной маркировки питьевой воды компания хочет увеличить цену сразу на 20%.

Кофе компании «Якобс» может стать дороже на 10-25% с 1 февраля, на его стоимость повлияет подорожание зерна и дефицит кофе.

В настоящее время окончательное решение еще не принято, торговая сеть «Верный» продолжает вести переговоры.

«Мы понимаем социальную направленность нашей сети и всегда отстаиваем интересы наших покупателей, ведь при работе с торговыми сетями поставщики забирают большую часть прибыли себе», – заявили в компании.

В Минсельхозе отметили, что быстрый рост цен на продовольствие характерен для двух последних лет. Менее выраженным его делает политика сдерживания со стороны правительства России.