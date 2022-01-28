РИАМО - 28 янв. Жители столицы стали больше употреблять в пищу молока и продукции, сделанной из него. Всего за минувший год было куплено почти 330 млн литров молока, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По данным контрольно-кассовой техники, только за 2021 год москвичи приобрели 328,4 млн литра молока на общую сумму 24,2 млрд рублей, а значит, на каждого жителя города приходится почти 26 литров этого продукта в год», — сказал генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов.

По расчетам центра, средняя цена одного литра молока за январь 2022 года в Москве составляет порядка 80 рублей.

Несколько лет назад жители столицы тратили на молочную продукцию 0,3% от бюджета, а сейчас это 0,4%, что в среднем составляет 1913,6 рубля на человека в год.

Спрос на этот продукт не спадал и в праздничные дни. Так, с 1 по 17 января 2022 года было приобретено 11,8 млн литров молока. Практически каждый житель города выпил почти по одной литровой бутылке этого напитка.

В столице на сегодня работают 11 предприятий молочной отрасли, на которых трудятся более 5 тыс. москвичей. Их средняя зарплата составляет 104 тыс. рублей в месяц.