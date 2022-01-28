Как узнать свою родословную: советы специалиста по генеалогии

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Определившись с направлением работы, можно начинать обращаться в архивы. Например, если предок состоял в КПСС, и вам известен номер партийного билета, можно обратиться в Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Там находятся личные дела и документы всех членов Коммунистической партии. Зная номер партбилета, можно одним запросом охватить довольно большой объем информации.

По закону, архивы обязаны предоставить запрашиваемые сведения, но на практике рассмотрение запроса может затянуться на неопределенный срок – не бойтесь показаться слишком настойчивыми, если вам кажется, что ваш запрос отложили в долгий ящик.

Формы обращения в разные архивы могут быть разными. Запрос туда можно направить почтой либо через сайт. О том, как составить запрос, также можно узнать на сайте архива или, позвонив по телефону.

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