Как узнать свою родословную: советы специалиста по генеалогии

С чего начинаются поиски
Начинать составление генеалогического древа семьи стоит с разбора семейного архива. Получить базовый набор сведений помогут старые фотографии, а также любые документы: свидетельства о рождении, браке, смерти, трудовые книжки.
Следующий источник первичной информации – общение с родственниками. Конечно, информация, которую сохраняет память поколений, не всегда точна, однако она поможет обозначить направление дальнейшего поиска.
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Запросы в архивы
Определившись с направлением работы, можно начинать обращаться в архивы. Например, если предок состоял в КПСС, и вам известен номер партийного билета, можно обратиться в Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Там находятся личные дела и документы всех членов Коммунистической партии. Зная номер партбилета, можно одним запросом охватить довольно большой объем информации.
По закону, архивы обязаны предоставить запрашиваемые сведения, но на практике рассмотрение запроса может затянуться на неопределенный срок – не бойтесь показаться слишком настойчивыми, если вам кажется, что ваш запрос отложили в долгий ящик.
Формы обращения в разные архивы могут быть разными. Запрос туда можно направить почтой либо через сайт. О том, как составить запрос, также можно узнать на сайте архива или, позвонив по телефону.
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Личные дела по месту учебы или работы
Если известен университет, в котором учился родственник, или его место работы, можно запросить личное дело оттуда.
Предприятия обязаны хранить документы от 50 до 75 лет, однако в большинстве случаев хранят и дольше, возможно даже найти документы 1930-х годов. Университеты хранят личные дела практически вечно, часто находятся и дореволюционные.
Однако, в отличие от архивов, университеты и предприятия не обязаны предоставлять информацию. Но в подавляющем большинстве случаев государственные университеты и предприятия готовы к сотрудничеству и выдают личные дела, отмечает Максим Куркович. В идеале все решает звонок или личный визит. А вот если предприятие закрылось или было приватизировано, то все личные дела, скорее всего, уже уничтожены.
Если в семье есть боевые награды, но вы не знаете, кому они могли принадлежать, полезно будет обратиться в Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО) в Подольске.
Если родственник был репрессирован
Если предок был репрессирован в период Большого террора, то его личное дело хранится в областном архиве ФСБ.
«Обращаться нужно в областное отделение. Допустим, я знал, что мой прадед был репрессирован в городе Артеме Приморского края, поэтому я обращался в архив ФСБ во Владивостоке», – поясняет Максим Куркович.
В перечень документов, хранящихся в архиве ФСБ, входят ордер на арест, протоколы обысков, личная карточка и анкета осужденного, протоколы допросов, документы о приговоре и реабилитации. По требованию все эти документы должны быть предоставлены исследователю, однако для того, чтобы получить сведения из архивов ФСБ, нужно подтвердить родство с человеком, дело которого вы запрашиваете.
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Как подтвердить родство
Основные документы, отражающие рождение и смерть людей, есть в объединенном архиве загса, где в электронном виде находятся все документы о рождении, браке и смерти людей с 1927 года. У загсов имеется общая база электронных копий документов, так что запросить сведения из любого загса страны можно у себя по месту жительства. Выдача всего объема документов обычно занимает немного времени.
Родство подтверждается цепочкой свидетельств о смерти, браке и рождении. Подтверждение родства с дальними родственниками потребует всей цепочки документов.
Информация о предках, родившихся до Революции, находится в областных архивах тех областей, где родился предок. Например, если прадед был рожден в Рязанской губернии, поможет Рязанский областной архив.
В областных архивах находятся метрические книги, в которые приходской священник записывал всех рожденных, крещеных, вступивших в брак и умерших прихожан. Любая деревня или хутор относились к приходу села, а там уже был свой священник, который и вел метрики своего прихода, вне зависимости от того, где проживал прихожанин, поясняет Максим. Строго говоря, это был своеобразный аналог загса. К сожалению, метрические книги практически не оцифрованы, но областные архивы сами выдают информацию по письменным запросам.
Полезные сайты
В сети можно обнаружить довольно много сайтов, посвященных биографиям людей прошлых поколений. Например, очень полезным может оказаться сайт «Память Народа», где собрана информация о наградах участников Великой Отечественной войны, а также о санитарных и боевых потерях.
Помочь в поисках может сайт Союза возрождения родословных традиций, где есть похожая база данных по Первой Мировой войне.
Также есть весьма информативный сайт Всероссийского генеалогического общества и его форум. На них много разрозненной, но полезной информации, советует Максим Куркович.
Полезную информацию можно найти на сайтах Российской Государственной Библиотеки и Российской Национальной Библиотеки в сканах книг. Там можно обнаружить адрес-календари, то есть списки всех жителей Москвы, Петербурга и еще нескольких городов. На сайте РГБ содержатся сканы гильдейских книг, где есть списки всех купцов, получивших свидетельства и входивших в гильдии.
Поездки по городам и селам
Ценным источником информации может стать поездка в то место, где жили предки. Удача для исследователя, если предок жил в небольшой деревне или поселке – там часто остаются родственники, пусть даже и дальние. Кроме того, могут найтись люди, помнившие семьи, которые жили в их деревне.
Список потенциально полезных собеседников – бывшие председатели сельсоветов или иных народных органов управления, учителя в школе, одноклассники. Стоит помнить, что школы обязаны хранить документы, в том числе журналы, всего 25 лет, так что более давние сведения там найти вряд ли получится.
Если вам неизвестен точный адрес проживания предков, то можно обратиться за этой информацией в сельсовет. Однако, отмечает Максим Куркович, в связи с тем, что в деревнях документы велись плохо, то найти дом и участок предков по ним может быть в принципе затруднительно, особенно если дом не сохранился.
Собираем все данные воедино
Итог работы чаще всего оформляется в виде файловой папки, куда вложены все найденные документы. Используя эти документы, можно составить родословное древо – его можно как нарисовать от руки, так и воспользоваться специальными программами. Наиболее часто используемая из них – это MyHeritage.
Поручение работы профессионалам
Если у человека нет времени и желания самостоятельно заниматься архивным поиском, он может обратиться в одну из организаций, занимающихся этим профессионально. Цена такого исследования может быть совершенно разной, в зависимости от объема и сложности поисков. Углубление одной родословной линии на три-четрые поколения может стоить от 100 до 300 тысяч рублей, в то время как поиск всех предков по всем линиям обойдется в значительные суммы и может стоить вплоть до нескольких миллионов рублей.
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