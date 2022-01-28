РИАМО - 28 янв. Реконструкция двух развязок на пересечении МКАД с улицы Верхние Поля и Капотней ведется в рамках строительства Южной рокады. Они улучшат транспортное сообщение столицы с Московской областью, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В настоящее время идут работы по устройству буронабивных свай и установке опор съезда с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля, съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, работы по демонтажу путепровода через МКАД», — сказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что благодаря реконструкции развязок на данном участке МКАД вырастет пропускная способность со стороны Москвы и Новоегорьевского шоссе, а также улицы Энергетиков со стороны области. Кроме этого, будет улучшено транспортное обслуживание городских округов Дзержинский и Котельники в Подмосковье, а также столичных районов Капотня, Люблино и Печатники.

Загрутдинов отметил, что в проект входит строительство и реконструкция 15,8 км дорог, 6 эстакад, 3 путепроводов, подземного пешеходного перехода районе 1-го Покровского проезда и 2 надземных переходов в районе пересечения улицы Верхние Поля с МКАД.

Строительство хордовых магистралей в столице планируется завершить в 2023 году.​