РИАМО - 28 янв. Правительство России к 2023 году намерено объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в Социальный фонд. Благодаря присвоению будущему институту статуса внебюджетного фонда в систему его управления можно будет включить наблюдательный совет, пишет «Коммерсант».

В совет войдут представители работодателей и профсоюзов, Совета Федерации и Госдумы РФ, вице-премьера, главы министерства труда и социальной защиты, а также председателя фонда. Они будут определять размер страховых тарифов, использование резервных средств фонда, формирование его бюджета и кандидатуры на место председателя фонда. Избирать же руководителя организации будет, как и сегодня, председатель правительства РФ.

Одним из нововведений, которое станет возможным благодаря формированию Социального фонда, станет создание единого тарифа с общим порогом взносооблагаемой базы для уплаты взносов, которые идут на пенсионное страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности, а также в связи с материнством.

Кроме того, Минтруд планирует обязать работодателей платить социальные взносы за тех сотрудников, которые работают по гражданско-правовым договорам.

При этом количество и порядок предоставления льгот по страховым взносам не изменится. Переход на единый тариф даст Социальному фонду возможность принимать от работодателей сведения о сотрудниках и уплаченных за них взносах в единой форме.