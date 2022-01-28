РИАМО - 28 янв. Вечером в Москве на дорогах прогнозируются пробки в 7 баллов из 10 возможных. С затруднениями движения автомобилисты столкнутся в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Сейчас пробки в столице оцениваются в 1 балл.

Дорожное движение ограничено из-за строительных работ на 85-м и 90-м км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Рижской и Лужнецкой эстакадах.

Перемещаться по центру города вечером быстрее получится на метро. По вылетным магистралям, где для общественного транспорта выделены полосы, удобнее будет двигаться на такси и наземном транспорте.

Основными причинами для возникновения заторов на улично-дорожной сети города станут строительные работы, гололедица, снегопад и мелкие аварии.