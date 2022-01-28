РИАМО - 28 янв. Столичные власти не планируют вводить в городе локдаун из-за ситуации с распространением штамма омикрон, так как уже действующих мер на сегодняшний день вполне достаточно, пишет РБК.

По данным источников, близких к мэрии Москвы, речи о введении более жестких ограничительных мер на фоне роста заболеваемости коронавирусом не идет.

В данный момент при принятии решения о каких-либо новых ограничительных мерах власти обращают внимание на число госпитализаций. К 27 января данный показатель в столице достиг 1,4 тыс. человек в сутки. По словам одного из источников, дополнительные меры не будут рассматриваться, если эта цифра не вырастет минимум до 3-4 тыс. человек в день.

Другой источник напомнил, что во время распространения в Москве штамма дельта доля госпитализаций по отношению к числу заболевших граждан достигала 20% ежедневно. При этом в текущей ситуации этот показатель находится на отметке около 5,5%. Кроме того, в столице свободно около 7 тыс. Covid-коек, это 42% от развернутого коечного фонда.

Отказ от идеи локдауна источник объяснил его крайне негативными последствиями для рынка труда и бизнеса в целом.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 2 259 422 случая Covid-19. Именно омикрон на данный момент доминирует в городе, на него приходится 80% всех выявленных случаев коронавирусной инфекции.