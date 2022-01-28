РИАМО - 28 янв. Главной проблемой современной России является бедность населения, так как с ней связаны риски роста преступности, коррупции и проблемы сохранения здоровья страны, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности, и целый ряд других проблем», — сказал Медведев в интервью ТАСС.

Несмотря на то, что проблема доходов имеет ключевой характер для России, перед страной стоят и другие вызовы, подчеркнул зампред Совбеза. Среди них — проблемы развития экономики, технологического отставания и необходимости образования актуальной инновационной экономики.

По мнению Медведева, также не менее важными являются проблемы предоставления и развития качественного образования и здравоохранения.

Ранее президент России Владимир Путин называл главным врагом страны бедность, а также нерешенные проблемы в системе здравоохранения и образования.