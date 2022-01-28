РИАМО - 28 янв. В пятницу в Московском регионе будет облачно, на протяжение всего дня прогнозируется снег и до минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве днем составит от минус 6 до минус 4 градусов. В Подмосковье температура будет от минус 9 до минус 4 градусов. По интенсивности снег прогнозируется от небольшого до умеренного.

Скорость порывов юго-восточного ветра может достигать 14 м/с. Атмосферное давление опустится ниже нормы, влажность высокая.

По данным синоптиков, метеозависимым людям следует соблюдать медицинские рекомендации и заниматься профилактикой хронических заболеваний.