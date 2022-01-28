РИАМО - 28 янв. В этот день пользователям сети интернет напоминают о безопасности в виртуальном мире и о необходимости сохранять личные данные в тайне. А еще свой день празднует самый популярный в мире конструктор.

День защиты персональных данных

С 2007 года во всем мире 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Второе его название – День конфиденциальности. В календарь дату внесли решением комитета министров Совета Европы в 2006 году.

Дату выбрали не случайно. Именно 28 января только 1981 года в Европе была подписана конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». Конвенцию продолжают дорабатывать и актуализировать в соответствии с развитием цифровых систем.

С появлением интернета риски утечки персональных данных и их недобросовестного использования возросли. Ответственные структуры разных стран принимают меры для минимизации этих рисков, однако и самим пользователям необходимо помнить об ответственном отношении к личной информации.

День рождения дизельного двигателя

28 января 1892 года изобретатель Рудольф Дизель получил патент названием «Рабочий процесс и способ выполнения одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей». Этот день принято считать днем рождения дизеля.

Тем не менее, настоящим днем рождения двигателя этого вида правильнее считать 28 января 1897 года, когда изобретатель провел успешное испытание первого образца.

Схема двигателя, названная в честь создателя, считается лучшей для двигателей внутреннего сгорания уже второй век. Он широко известен в современном мире. А вот о судьбе изобретателя такого сказать нельзя. Рудольф Дизель исчез 29 сентября 1913.

Международный день «Лего»

Большинство людей в качестве ассоциации на слово «конструктор» назовут «Лего». Яркие детали этой игрушки знакомы и рукам детей, и пяткам родителей. А началась его история в 1932 году, когда датским плотником Оле Кирком Кристиансеном была основана одноименная компания.

«Лего» получило свое название от двух слов leg gotd, означающих «играть хорошо». И в самом начале компания выпускала деревянные игрушки, а позднее появился и пластиковый конструктор.

Свой праздник популярный конструктор отмечает 28 января, поскольку именно в этот день в 1958 году компания запатентовала современный вариант кирпичика «Лего». Тогда же в качестве материала для деталей был выбран АБС-пластик, он выгодно отличает конструктор от подделок. Вещество в его составе позволяет увидеть элемент на рентгене, если ребенок случайно проглотил кирпичик.

Павлов день

28 января по народном календарю отмечается Павлов день. Назван он в честь преподобного Павла Фивейского, прожившего 91 год в отшельничестве. По преданию, он питался финиками и хлебом, которые приносили монаху вороны, а укрывался от холода пальмовыми листьями.

Есть у этой даты и другое название – День колдуна. Считалось, что 28 января колдуны передавали ученикам свои знания, а простым людям это несло неприятности.

В Павлов день советовали беречься от порчи и сглаза, чаще молиться, стучать по дереву, плевать через плечо. По погоде в этот день определяли каким будет лето. Если день ясный – лето будет жарким и сухим, ветреный - холодным, снежный – дождливым.​