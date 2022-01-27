РИАМО - 27 янв. В Кубинке Одинцовского округа рабочие приступили к обустройству фундамента детского сада. Новое образовательное учреждение сможет вместить 330 малышей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«На объекте более 40 человек и 5 единиц техники. Ведутся работы по армированию, бетонированию и гидроизоляции фундаментной плиты. Работы в графике», - рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Проект предполагает возведение трехэтажного здания площадью более 5 тыс. кв. м, в котором будут предусмотрены игровые комнаты и спальни, залы для музыкальных и спортивных занятий, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, кабинеты для кружков, административные и хозяйственные помещения.

Детский сад будет комфортным и безопасным, его сделают доступным для малышей с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательный объект возводят на средства из бюджета по региональной госпрограмме. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.