РИАМО - 27 янв. 45-летний мужчина в четверг погиб под колесами электрички в районе станции «Удельная» Казанского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Электропоезд следовал сообщением «Ипподром-Москва». На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в пресс-службе МЖД сообщали, что мужчина переходил пути в несанкционированном месте.