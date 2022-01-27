РИАМО - 27 янв. В 2022 году в подмосковной Верее проведут работы по реализации 2 очереди благоустройства общественных территорий. По проекту, выигравшему V Всероссийский конкурс, приведут в порядок спуск по улице Кузнецкая гора и набережную реки Протва, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Основная идея благоустройства заключается в создании общедоступного многофункционального рекреационного пространства и насыщение его объектами, которые будут являться центрами притяжения, как для местного населения, так и гостей, с максимальным сохранением сложившейся исторической среды», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В соответствии с проектом на территории Краеведческого музея будет обустроено летнее кафе, амфитеатр, а также террасы, с которых можно будет полюбоваться видом на Городище и берег реки. Концепция сохранит историческую атмосферу места, сделав его комфортным для отдыха.

Между кафе и амфитеатром сделают пешеходную дорожку. Появится на участке и площадка для малышей, где на газоне в окружении скамеек установят разновысотные пеньки.

На улице Кузнецкая гора восстановят бутовую кладку, а вдоль проезжей части уложат бетонную плитку для удобства пешеходов.

Вдоль проезда на спуске к мосту и набережной планируют высадить злаковые и полевые многолетники. У павильона для мастер-классов и выставок разместится уличное кафе и торговые ларьки.

Спуститься к реке можно будет по 2 лестницам из перфорированного металла. Вдоль берега будут уложены деревянные настилы с 3 круглыми площадками, ведущими к местам для купания.

Кроме того, на благоустроенной территории установят декоративные фонари в историческом стиле, а памятники оборудуют подсветкой.