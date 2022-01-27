РИАМО - 27 янв. В Москве закончилась регистрация на итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9-х классов, его пройдут 90 тыс. школьников, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

«Итоговое собеседование по русскому языку пройдет в Москве 9 февраля. В нем примут участие около 90 тыс. человек. Школьникам нужно будет продемонстрировать навыки чтения и пересказа текста, а также грамотность и способность поддержать беседу», – отметил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Успешное прохождение собеседования — одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

Участники выполнят 4 задания: чтение вслух небольшого текста, пересказ прочитанного текста с использованием цитаты или высказывания, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и беседа с экзаменатором-собеседником по теме предыдущего задания.

На одного ребенка уходит примерно 15 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность собеседования будет увеличена на 30 минут.