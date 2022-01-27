РИАМО - 27 янв. Двум 18-летним юношам предъявлено обвинение в избиении Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в центре Москвы. Пьяные молодые люди избили фигуриста. Они нанесли ему множественные удары по телу и голове, а также два удара кулаками в голову и один удар ногой в спину.

Здоровью фигуриста был причинен вред средней тяжести. Дело возбуждено по пунктам «г, д» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений).

Несмотря на то, что стороны примирились, прокурор отказал в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела.

Обвиняемые находятся под стражей. Вскоре дело направят в суд.