РИАМО - 27 янв. В обращении губернатора Московской области Андрея Воробьева прозвучали индикаторы и планы на наступивший 2022 год. Особое внимание будет уделено развитию образования, в принципе социальной сфере, сообщил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«Как вы помните, с этой сферы (образования – ред.) губернатор и начинал почти 10 лет назад, когда возглавил Московскую область. МГИМО был одним из тех университетов, которые тогда откликнулись на призыв. МГИМО пришел в Московскую область, создал свой филиал, и еще мы были подключены к широкомасштабному исследованию, которое проводилось губернатором в отношение школ региона. В результате этого исследования была выстроена «шкала» востребованности школ, качества образования, успешности выпускников», - отметил Торкунов.

Он подчеркнул, что это был первый опыт систематизации ради улучшения образования в Московской области.

«МГИМО не остается в стороне от развития новых для себя направлений образования. Так несколько лет назад родилась идея губернатора, направленная на создание медицинского вуза, который бы работал на интересы Московской области. И эту задачу призван выполнять МГИМО-МЕД. Это образовательное учреждение, которое было основано в прошлом году флагманом российской медицины – группой компаний «Мать и дитя», совместно с нашим университетом. Мы планируем начать набор летом 2022 года», - отметил ректор.

По его словам, подготовлены уникальные учебные планы, коллектив, подписаны соглашения о сетевом взаимодействии с лучшими лечебными учреждениями, исследовательскими учреждениями медико-биологического профиля. Обучение студентов будет происходить на двух площадках – собственно в операционных и лабораториях клинического госпиталя «Лапино», теоретические курсы будут читаться на базе МГИМО-Одинцово.

«Туризм является еще одним важным для нас элементом взаимодействия с Московской областью, которая стала не просто «подбрюшьем» Москвы, чем-то аморфным, а регионом, который хочет себя показать с лучшей стороны, показать все те «жемчужины», которые разбросаны по просторам Московской области, - это старинные усадьбы, музеи, природа, способствующая развитию спортивного туризма, в том числе лыжного, парусного спорта, уникальные возможности для детского отдыха, для делового туризма, который помогает раскрыть потенциал региона. В конце концов – аграрного туризма!» - считает Торкунов.

Он напомнил, о популярном фестивале «Сыр. Пир. Мир», который создал член Общественной палаты Подмосковья Олег Сирота.

«Сейчас в рамках крупнейшей за последние три десятилетия программы поддержки университетов страны «Приоритет 2030» МГИМО усиливает свои компетенции и стремится обоснованно стать лидером в образовании в области туризма», - добавил Торкунов.

Отчет губернатора Московской области Андрея Воробьева прошел в четверг. Он выступил в Мособлдуме. Для него обращение стало 10-м по счету.