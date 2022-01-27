РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 янв. В Домодедове с начала действия программы подали более 3 тыс. заявок на социальную газификацию, сообщил глава городского округа Михаил Ежокин.

«С начала президентской программы в Домодедове подано более 3 тыс. заявок на подключение к газу. Все работы по социальной газификации завершим в этом году», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Офис соцгазификации в селе Ям обслуживает в среднем около 50 человек в день. Кроме договора на обслуживание жители могут получить 11 других услуг: например, присвоить дому адрес, оформить льготы и встать на кадастровый учет.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу следует только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.