РИАМО - 27 янв. Министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили новый и единственный в стране завод по производству этих летательных аппаратов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Должны быть специалисты довольно высокого класса. Здесь гальваника, двигатели, сервисное обслуживание, контракты жизненного цикла. Должно быть предприятие, которое будет осуществлять экспедиционные услуги, имеется в виду выездные – там, где у нас дислоцируются воинские части, имеющие на вооружении большое количество беспилотников. Они должны туда прибывать, обслуживать», - сказал Сергей Шойгу.

Завод построен в рекордно короткие сроки - меньше, чем за год. Это стало возможным благодаря поддержке правительства Московской области – был подобран земельный участок, оказана помощь в техприсоединении к сетям. В апреле 2021 года инвестор вышел на стройплощадку, а в декабре уже сдал объект.

«Это абсолютно современный завод, оснащенный по последнему слову техники, и что немаловажно, российским оборудованием. Новый завод станет частью самого большого в России и самого современного Центра производства беспилотников, где также будут изготавливаться наземные пункты управления», - отметил Денис Мантуров.

Завод открыт на базе Дубненского машиностроительного завода им. Н. П. Федорова - компания «Кронштадт» отремонтировала 14 производственных корпусов, провела благоустройство территории. Производство здесь будет экологически чистым и бесшумным. Инвестиции в проект - свыше 4 млрд рублей. На заводе создано 1,5 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья.

«Мы, безусловно, продолжим сопровождать этот приоритетный проект. У инвестора есть план построить жилье для сотрудников – в лучших традициях градообразующих предприятий. Мы эти планы поддерживаем. Такие проекты запускают очень важные перемены для всего города», - добавил Андрей Воробьев.