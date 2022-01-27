РИАМО - 27 янв. В столице в последний день января ожидается падение атмосферного давления до рекордного исторического значения. Показатель может снизиться до 723 мм ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

Минимальное для 31 января значение было зафиксировано в 1949 году, тогда барометры показали 723,2 мм ртутного столба. В этом году рекорд может быть повторен.

Мегаполис в последние дни января будет находится под воздействием циклонов, фон атмосферного давления будет пониженным.

31 января в регионе обоснуется глубокий циклон, что и приведет к падению атмосферного давления. Первый день февраля останется под властью циклона, но он будет уже менее глубоким, поэтому давление поднимется более чем на 10 единиц.