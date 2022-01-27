РИАМО - 27 янв. В Мосгордуме прошел круглый стол фракции «Единая Россия» и постоянного депутатского объединения «Моя Москва» по организации в столице речных перевозок. Председатель столичного парламента Алексей Шапошников пообещал помощь в этом вопросе, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

С 2006 года регулярные пассажирские перевозки по Москве-реке по разным причинам прекратились. Однако в последнее время это пассажирское направление хотят развить. Предполагается, что речной транспорт позволит сократить время перемещения по городу по сравнению с наземным и подземным транспортом и сделает городскую среду более комфортной.

«Мы понимаем, что может потребоваться дополнительное и, скорее всего, не столько московское, сколько федеральное законодательное регулирование. У Мосгордумы есть право внесения законодательной инициативы в Госдуму ФС РФ, поэтому мы можем «подставить плечо» и в случае необходимости внести требуемые изменения на федеральный уровень. С удовольствием поддержим те идеи и инновации, которые сегодня прозвучат на нашем круглом столе», - сказал Алексей Шапошников.

Заместитель председателя Московской городской думы, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме, председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов отметил, что река играет очень важную роль в культуре и экономике городов. По его словам, последние года Москва-река воспринималась как некая артерия для перевозки грузов. По берегам создавалось очень много промышленных зон и складских комплексов, даже в центре города.

«Но 10 лет назад была поставлена задача повернуться лицом к реке. Она должна иметь другой статус и играть намного большую роль в жизни москвичей, которые ее очень любят. Но не будем забывать и о малых реках, которые вместе с Москвой-рекой создают единое водное пространство столицы. Мы только начинаем диалог с экспертами, судовладельцами, руководителями транспортных компаний и профильных департаментов исполнительной власти города Москвы», - подчеркнул Орлов.

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