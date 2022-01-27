РИАМО - 27 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал актуальной тему организованного проживания мигрантов на территории Подмосковья.

«Тема актуальная, жители беспокоится, когда мигранты живут как попало и, где попало. Смысл заключается в том, что, если ты даешь работу или в логистическом комплексе, ты должен обеспечивать комфортно безопасное проживание мигрантам для того, чтобы не вызывать тревогу у жителей. Соответствующие поправки мы предложили в федеральный закон, считаем эту работу важной», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Ранее во время своего обращения Воробьев заявил, что власти Подмосковья будут заниматься правовыми механизмами урегулирования вопросов с мигрантами.

Обращение губернатора прошло в четверг в Мособлдуме. Это уже 10-е обращения губернатора области Андрея Воробьева.