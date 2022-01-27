РИАМО - 27 янв. В 2022 году в Подмосковье запустят 17 проектов по программе реновации жилья. Обо всех деталях переселения будут информировать жителей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пока это две территории - в Мытищах и Люберцах, а вообще таких проектов будет около 20. Из них 17 проектов в этом году. Задачи из старого, почти не пригодного для жилья, безнадежно устаревшего, переехать в комфортное», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что программу первая реализовала Москва, задача Подмосковья - дать четкий ответ на вопросы участников программы. Жителям подробно расскажут о переселении: куда, когда и какого качества квартиры будут построены.

Всего в программу реновации ветхого жилья в Подмосковье попадут 377 домов, переселение коснется 14 562 жителей региона.​

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