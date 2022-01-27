РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. В четверг в Мытищинском историко-художественном музее прошло открытие выставки «Холокост: Уничтожение. Освобождение. Спасение» в рамках Международного дня памяти жертв Холокоста, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Организатором выставки выступила местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Еврейская община Мытищ».

«Второй раз мы принимаем эту экспозицию. Такие мероприятия необыкновенно важны. Они позволяют остановиться и посмотреть на то, что мы делаем сейчас, вспоминая прошлое», - сказала директор музея Мария Клычникова.

Председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Мытищ Елена Сюмак также отметила необходимость сохранения памяти о трагических событиях общего прошлого.

«Холокост – это трагедия не только одного народа. Это наша общая трагедия», - добавила Сюмак.

Председатель региональной еврейской национальной культурной автономии Московской области Екатерина Иванова в своем приветственном слове отметила важность сохранения памяти о преступлениях против человечности и невозможности их повторения.

По завершении церемония открытия в зале музея прошел семинар для преподавателей общеобразовательных школ и школ дополнительного образования «Методика преподавания темы «Холокост».